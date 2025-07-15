Во Владимире продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Сотрудники МКУ «Центр управления городскими дорогами» (ЦУГД) ведут разные работы на нескольких улицах города,

Во Владимире продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Сотрудники МКУ «Центр управления городскими дорогами» (ЦУГД) ведут разные работы на нескольких улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии. На остановке общественного транспорта «Улица Красноармейская» укладывают новую плитку взамен старого покрытия. Также плитку частично ремонтируют на путепроводе 850-летия города по улице Большой Московской. Одновременно специалисты устанавливают новые урны и