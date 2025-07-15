Во Владимире продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Сотрудники МКУ «Центр управления городскими дорогами» (ЦУГД) ведут разные работы на нескольких улицах города,
<a href="https://33live.ru/novosti/15-07-2025-vo-vladimire-na-neskolkix-ulicax-obnovyat-trotuary-lavochki-i-dorozhnuyu-razmetku.html" target="_blank">Во Владимире на нескольких улицах обновят тротуары, лавочки и дорожную разметку</a> - Во Владимире продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Сотрудники МКУ «Центр управления городскими дорогами» (ЦУГД) ведут разные работы на нескольких улицах города,
[url=https://33live.ru/novosti/15-07-2025-vo-vladimire-na-neskolkix-ulicax-obnovyat-trotuary-lavochki-i-dorozhnuyu-razmetku.html]Во Владимире на нескольких улицах обновят тротуары, лавочки и дорожную разметку[/url] - Во Владимире продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Сотрудники МКУ «Центр управления городскими дорогами» (ЦУГД) ведут разные работы на нескольких улицах города,