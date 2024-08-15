Учащиеся владимирской школы № 31 Карина Бабаева и вязниковской школы № 2 Анастасия Дергунова попали в топ-100 юных блогеров страны.

Учащиеся владимирской школы № 31 Карина Бабаева и вязниковской школы № 2 Анастасия Дергунова попали в топ-100 юных блогеров страны. Об этом рассказала регионального правительства.Девушки проделали огромную работу, чтобы попасть в число лучших. Они выполняли творческие задания, снимали видео и фоторепортажи, брали интервью у интересных людей.Теперь заслуженной наградой для владимирских школьниц станет поездка во Владивосток. Во Всероссийском детском центре «Океан» они примут участие в смене Знание.Авторы.