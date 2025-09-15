ФГБУ «ВНИИЗЖ» теперь может проводить исследования для вывоза домашних питомцев в Тайвань. Лаборатория получила аккредитацию на выявление антител к вирусу бешенства. Об этом сообщили во

ФГБУ «ВНИИЗЖ» теперь может проводить исследования для вывоза домашних питомцев в Тайвань. Лаборатория получила аккредитацию на выявление антител к вирусу бешенства. Об этом сообщили во владимирском институте защиты животных. С 12 сентября 2025 года референтная лаборатория по бешенству и BSE при ФГБУ «ВНИИЗЖ» официально вошла в список аккредитованных лабораторий. Это позволит проводить необходимые анализы сыворотки