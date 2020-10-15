Ряд инициатив участников мероприятия нашли поддержку в руководстве региона.

14 октября во Владимирской областной филармонии состоялся Совет по культуре при губернаторе. После вступительного слова главы региона Владимира Сипягина, в котором он поблагодарил всех работников сферы за труд, с докладом выступила директор профильного департамента Алиса Михайловна Бирюкова.«Ежегодно 7000 работников культуры проделывают огромную работу. Вот только некоторые цифры. За прошлый год учреждения посетили более 15 млн человек. Десять учреждений получили новые инструменты, оборудование, литературу. Наблюдается рост числа кружков и объединений. Отремонтированы 20 муниципальных объектов культуры. Открыты два новых дома культуры(ДК), открыто 6 модельных библиотек, разработан проект строительства ДК нового формата в Петушинском районе», - пояснила Алиса Михайловна.Стоит отметить, что и администрация Владимирской области вместе с депутатами законодательного собрания не оставляют сферу без внимания. Для гастролей коллективов приобретается транспорт. В регионе успешно работает программа по льготной ипотеке для работников культуры не старше 45 лет.«Жильё – это якорь, мотивация остаться в области и трудиться на её благо», - отметила в своей речи председатель областного профсоюза работников культуры Любовь Нефеденко.Интересно, что за 5 лет расходы консолидированного бюджета 33-го региона выросли почти на 50%.«В своё время мы жили, как мы говорили, на три копейки, то есть на 3%. А чтобы культура не деградировала ей требуется не менее 6% финансирования. Сейчас у нас 7%. Владимир Владимирович, спасибо за это», - обратилась Любовь Ивановна к главе региона Владимиру Сипягину.Однако на Совете говорили не только об успехах. Ключевые проблемы – обновление кадров и заработная плата.«Средняя зарплата работников культуры составляет 29 332 рубля, но многие муниципалитеты практикуют совместительство, оклады в виде полставки или на четверть ставки. Мы эту историю не поддерживаем», - обратилась к руководителям городов и районов области заместитель губернатора по социальным вопросам Алиса Бирюкова.Алиса Михайловна пояснила, что многие муниципалитеты до сих пор не могут дать сведения о кадровом дефиците в их населённых пунктах.«У нас нет полной картины кто, сколько и на какие вакансии требуется. Прошу всех представить эту информацию. Ещё одна проблема омоложения – отсутствие профильного учебного заведения высшего образования», - добавила она.Примерно половина культработников Владимирской области – это люди в возрасте от 35 до 60 лет, а 20% - старше 60.«За 5 лет закрыты 23 учреждения. Есть преподаватели, чей оклад на 500 рублей больше ставки уборщицы. Во Владимирской области проживает 10 народных и заслуженных артистов страны. Это цвет нашей профессии. Вокруг них сплачиваются люди, создаются коллективы. Предлагаю в бюджете предусмотреть средства на надбавку к их пенсиям. В завершении хочу поблагодарить Алису Михайловну за её готовность отстаивать интересы культработников. В начале пандемии, когда в коллективах пошли слухи о сокращениях, мы обратились в департамент с этим вопросом. Она написала руководителям городов и районов рекомендательное письмо. Никаких массовых сокращений не последовало», - подытожила Любовь Ивановна Нефеденко.Подводя итоги Совета, слово взял губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.«Что касается надбавок народным и заслуженным артистам, то я думаю мы решим этот вопрос. Предлагаю депутатам Заксобрания учесть этот момент при формировании бюджета. Обязательно займёмся цифровизацией библиотек и подключением их к интернету. О чём сегодня тоже упоминалось. Озвучивалась проблема нехватки площадей. Вопрос требует проработки. Необходимо оценить возможности по их расширению. Призываю консолидировать усилия, а не работать как лебедь, рак и щука», - высказался глава региона.Завершилось мероприятие вручением грамот, благодарностей и наград лучшим работникам культуры 2019 года.