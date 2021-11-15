В квартирах нет тепла. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители нескольких домов на улице Крупской. Отопительный сезон в разгаре, но уже около месяца жилые помещения

В квартирах нет тепла. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители нескольких домов на улице Крупской. Отопительный сезон в разгаре, но уже около месяца жилые помещения отапливаются крайне слабо, жалуются люди. Среди них – Ольга Декина. Пенсионерка вынуждена ночевать на кухне и согреваться с помощью газовой плиты, что крайне опасно. Ведь случаев взрыва бытового газа