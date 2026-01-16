Мэрия Владимира ищет подрядчика для разработки проекта реставрации знакового здания Центра культуры и искусства на Соборной площади. Соответствующая заявка уже опубликована на портале

Мэрия Владимира ищет подрядчика для разработки проекта реставрации знакового здания Центра культуры и искусства на Соборной площади. Соответствующая заявка уже опубликована на портале госзакупок. Объектом работ станет комплекс зданий — памятник федерального значения «Дом Дворянского собрания и гимназия», возведённый в 1826 и 1840 годах. Историческое здание, пережившее несколько эпох, требует восстановительных работ по сохранению фасада