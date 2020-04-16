Работы над сайтом проходят поэтапно и включают в себя целый ряд разнообразных задач, которые условно делят на две большие категории.

Работы над сайтом проходят поэтапно и включают в себя целый ряд разнообразных задач, которые условно делят на две большие категории. Первую из них называют внутренней оптимизацией, вторую – внешней. Однако перед тем как браться за выполнение конкретных задач, опытные сеошники, понимающие, как правильно оказывать услуги по SEO продвижению сайта, проводят комплексный аудит. Это дает возможность понять, с чем предстоит иметь дело, а также позволяет разработать эффективную стратегию действий, которая в кратчайшие сроки подарит трафик из целевых пользователей.

Исходя из этого, должно быть понятно, что аудит сайта важен для самого владельца. Поскольку без предварительного анализа специалист просто может не заметить некоторых важных моментов, которые затормозят развитие. Однако на проведение аудита требуется какое-то время, и часть владельцев сайтов упорно пытается сэкономить на этих работах, считая, что такой анализ нужен не им, а самому сеошнику. Чтобы понять ошибочность подобных суждений, стоит рассмотреть следующую наглядную аналогию.

Как следует воспринимать аудит

Давайте представим, что на прием к врачу пришел пациент с типичными простудными симптомами – кашель, насморк, боль в горле, температура. Что в таком случае начнет делать врач? Может быть сразу назначит лечение, не посмотрев на больного, не назначив сдачу анализов и не проведя предварительно обследование? Точно, что нет. Но сеошника порой заставляют именно таким образом – приступать к работе над сайтом, не делая предварительно аудита.

В приведенной аналогии врач прекрасно понимает, что одинаковые симптомы могут давать различные по характеру проблемы. Поэтому, чтобы быстро вернуть здоровье человеку, требуется понимать, в каком состоянии находится организм и какая именно причина вызвала недуг. Подобным образом дела обстоят и в СЕО, где сеошник должен предварительно выявить слабые и сильные стороны сайта, найти ошибки, проанализировать конкурентов и т. д.

При этом, если посмотреть, какие гибкие на SEO продвижение сайта цены предлагают некоторые опытные частные специалисты, то становится непонятно, что тут еще хотеть. Тем не менее часть владельцев сайтов упорно продолжают искать халяву, и даже порой прибегают к услуге бесплатных аудитов.

Почему глупо заказывать бесплатный аудит

Если заказать СЕО аудит сайта у опытного сеошника, то он проведет обширный комплексный анализ. В случае с бесплатным вариантом, заказчику предоставляют только технический аудит, обычно представляющий из себя большое количество страниц с непонятными циферками. Выглядит солидно, а ценность на деле практически нулевая.

Кроме бесполезности бесплатного аудита, нужно учитывать цели тех, кто его проводит. Ну а занимаются этим обычно либо потоковые студии, живущие за счет текучки клиентов, либо неопытные сеошники, рассчитывающие заполучить в свои сети доверчивого заказчика.