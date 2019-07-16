Певец Александр Панайотов осуждает тех, кто наживается на
имени покойной Юлии Началовой. Оказывается, на могилу звезды уже продают паломнические туры. Меж тем близкие звезды заключили контракт с Первым каналом.
Певец Александр Панайотов осуждает тех, кто наживается на
имени покойной Юлии Началовой. Оказывается, на могилу звезды уже продают паломнические туры. Меж тем близкие звезды заключили контракт с "Первым каналом".
В Сети предлагают экскурсии на Троекуровское кладбище.
Ушлые предприниматели обещают за небольшое вознаграждение сопроводить любого
желающего к захоронению Юлии Началовой. Особым спросом эта услуга стала
пользоваться после того, как в программе Андрея Малахова рассказали о чудесах,
которые творятся на погосте.
"Я считаю, что людей, которые всеми способами пытаются
нажиться на имени Юли, надо сажать в тюрьму! Аферисты и жулики не должны
пачкать имя Юли! Мне кажется, что те, кто этим занимается, больны психически.
Разве можно организовывать туры на могилу человека? Конечно, и те, кто покупает
эти туры, больны", – говорит Александр Панайотов.
По словам артиста, Юлия Началова не была святой. Вокалист не понимает, как большое горе превратили в бесконечный телесериал.
"Распиарили смерть Юли на всю катушку. Трагедию превратили в
шоу, которое стало популярным. Мне кажется, что Юля пришла бы в ужас от того,
что сейчас происходит. Если бы она знала, что творится вокруг ее имени, была бы
в шоке! Мы с ней были очень близки. Над половиной программ она просто
посмеялась бы, а второй половине – ужаснулась", – цитирует Александра Панайотова
.
Судя по всему, уже осенью российских зрителей ожидает еще
одна волна ток-шоу посвященных . Дело в том, что в сентябре
родственники певицы – ее родители и дочь Вера – вступят в право наследования.
После
близких знаменитости ожидают долгие судебные разбирательства с бывшим
гражданским мужем артистки футболистом Александром Фроловым. Сообщается, что родственники
заключили эксклюзивный
контракт с "Первым каналом", который будет информировать общественность о
происходящем в их семье.