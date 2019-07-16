Певец Александр Панайотов осуждает тех, кто наживается на имени покойной Юлии Началовой. Оказывается, на могилу звезды уже продают паломнические туры. Меж тем близкие звезды заключили контракт с Первым каналом.

Певец Александр Панайотов осуждает тех, кто наживается наимени покойной Юлии Началовой. Оказывается, на могилу звезды уже продают паломнические туры. Меж тем близкие звезды заключили контракт с "Первым каналом".В Сети предлагают экскурсии на Троекуровское кладбище.Ушлые предприниматели обещают за небольшое вознаграждение сопроводить любогожелающего к захоронению Юлии Началовой. Особым спросом эта услуга сталапользоваться после того, как в программе Андрея Малахова рассказали о чудесах,которые творятся на погосте."Я считаю, что людей, которые всеми способами пытаютсянажиться на имени Юли, надо сажать в тюрьму! Аферисты и жулики не должныпачкать имя Юли! Мне кажется, что те, кто этим занимается, больны психически.Разве можно организовывать туры на могилу человека? Конечно, и те, кто покупаетэти туры, больны", – говорит Александр Панайотов.По словам артиста, Юлия Началова не была святой. Вокалист не понимает, как большое горе превратили в бесконечный телесериал."Распиарили смерть Юли на всю катушку. Трагедию превратили вшоу, которое стало популярным. Мне кажется, что Юля пришла бы в ужас от того,что сейчас происходит. Если бы она знала, что творится вокруг ее имени, была быв шоке! Мы с ней были очень близки. Над половиной программ она простопосмеялась бы, а второй половине – ужаснулась", – цитирует Александра ПанайотоваСудя по всему, уже осенью российских зрителей ожидает ещеодна волна ток-шоу посвященных . Дело в том, что в сентябреродственники певицы – ее родители и дочь Вера – вступят в право наследования.Послеблизких знаменитости ожидают долгие судебные разбирательства с бывшимгражданским мужем артистки футболистом Александром Фроловым. Сообщается, что родственникизаключили эксклюзивныйконтракт с "Первым каналом", который будет информировать общественность опроисходящем в их семье.