Рождаются новые песни. Записываются диски. И скоро нас ожидают несколько новых работ, в том числе памяти Ларисы Семиной, куда войдут песни владимирского автора Александра Капусткина. Но всем ли известно сегодня это имя?

Концертная жизнь постепенно оживает и возвращается из онлайна. Владимирские исполнители скучают по массовому зрителю. Но работа не стоит на месте. Рождаются новые песни. Записываются диски. И скоро нас ожидают несколько новых работ, в том числе памяти Ларисы Семиной, куда войдут песни владимирского автора Александра Капусткина. Но всем ли известно сегодня это имя? Давайте знакомиться.Сашины стихи. Вот так с особой теплотой относилась к начинающему поэту Лариса Семина. В 2004 году появилась их ПЕРВАЯ совместная песня. И с этого всё началось. "...Мы с тобою давно не друзья -не враги... просто двое на грешной земле и любовь как листву мы дотла всю сожгли, теперь имеем счастье в золе..."Именно Лариса Семина помогла поверить поэту в себя, показать путь к слушателю. Дария Курпаяниди говорит, что мама очень любила рассказывать свою историю знакомства с Александром Капусткиным. Он принес ей стихи. Она не придала им значения. Пока не прочитала ...Дария Сёмина- Курпаяниди певица, педагог:- Дарит городу осень свою красоту, захлебнувшись в дожде, как в вине...И эти строчки ее заставляют развернуть Сашу и сказала Стойте- стойте стойте..как вас там молодой человек...Александра Капусткина- дипломированного историка и юриста - сегодня знают как заместителя генерального директора ВСМЗ. Но другая его сторона знакома не всем. А между тем его творческому пути 16 лет. Изданы 4 сборника стихов. Получены бесценные оценки таких мэтров , как Андрей Дементьев и Евгений Евтушенко- "Обязательно продолжайте писать!"Алексей Молдалиев певец и композитор:- Много людей которые хотят быть поэтами делают подражательства...но это все пробы достаточно банальные а вот поэзия настоящая- редкий вариант, но Саша в это попадает.В репертуаре Алексея Молдалиева есть и "Лучший день" на стихи Александра Капусткина. А вот сам поэт считает лучшим тот день, когда удается реализовать что- то задуманное или встретиться с интересным человеком. Особенно, если это судьбоносные встречи.Вячеслав Малежик: "Я хочу спеть песню на стихи молодого поэта Александра Капусткина , которая называется "Снег идет...который год...После осени под вечер. замедляя чей-то ход..."Автор, композитор, которого знают все - Вячеслав Малежик , когда- то тоже поверил в его стихи. Их песня "Снег идет" была в ротации федерального канала почти 4 месяца. Без какой-либо протекции.Александр Капусткин поэт- песенник:- Все композиторы дороги, все разные, у каждого- отдельный характер. Но, благодаря этому, интересно работать. Песня -это совместный труд. И моя работа- написал и отдал- а у них начинаются муки творчества.Сегодня Александр Капусткин пробует себя в создании песен для детей в соавторстве с Игорем Слуцким. И - музыкальных произведений для духовной капеллы "Благовест". Их совместный проект с руководителем хора Львом Панкратовым- " Монастыри России" возможно увидит свет уже в конце года.Но немало и других поводов для гордости. В Канаде к 80-летию старейшей русской зарубежной студии звукозаписи Kismet выпущен коллекционный диск. "Сашина песня" в соавторстве с другом - бардом Виктором Леонидовым, известным в сфере эмиграции, стала и там номером 1.Александр Капусткин поэт- песенник:- Что-то должно тронуть душу, если тебя что-то трогает, то появляются стихи и дальше уже важно, чтобы это было кому-то нужно - композитору , исполнителю...тогда появляется нужная песня. А хорошая она или нет - решать тем , кто ее услышит.При этом , как замечает поэт, и совсем не важно становится, кто авторсамих строк. Главное - чтобы песни жили.Татьяна Воронцова. Александр Чунаев . Вести- Владимир.