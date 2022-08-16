15 августа в 16:22 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре грузовой газели на 10 км трассы...

15 августа в 16:22 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре грузовой газели на 10 км трассы "Владимир-Муром-Арзамас" в Судогодском районе.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение кабины автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на общей площади 3 кв. м. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава, а также привлекалась ведомственная пожарная охрана воинская часть 71380 1 единица техники, 2 человека личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области