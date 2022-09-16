Суд удовлетворил иск прокуратуры Владимирской области о расселении жильцов аварийного дома 1900 года постройки по адресу мкр. Юрьевец, ул. 181-й км, д. 1. Администрация Владимира признала здание

Суд удовлетворил иск прокуратуры Владимирской области о расселении жильцов аварийного дома 1900 года постройки по адресу мкр. Юрьевец, ул. 181-й км, д. 1. Администрация Владимира признала здание подлежащим к сносу и установила срок расселения граждан до 31.12.2023, однако по результатам прокурорской проверки, физический износ конструкций составляет 70% – существует вероятность обрушения уже сейчас. В ведомстве