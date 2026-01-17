Глава Селивановского муниципального округа Сергей Лебедев официально принёс присягу 16 января. Об этом он написал в своих соцсетях. Сергей Владимирович 30 лет руководил Селивановским
<a href="https://33live.ru/novosti/17-01-2026-sergej-lebedev-oficialno-vstupil-v-dolzhnost-glavy-selivanovskogo-mo.html" target="_blank">Сергей Лебедев официально вступил в должность главы Селивановского МО</a> - Глава Селивановского муниципального округа Сергей Лебедев официально принёс присягу 16 января. Об этом он написал в своих соцсетях. Сергей Владимирович 30 лет руководил Селивановским
[url=https://33live.ru/novosti/17-01-2026-sergej-lebedev-oficialno-vstupil-v-dolzhnost-glavy-selivanovskogo-mo.html]Сергей Лебедев официально вступил в должность главы Селивановского МО[/url] - Глава Селивановского муниципального округа Сергей Лебедев официально принёс присягу 16 января. Об этом он написал в своих соцсетях. Сергей Владимирович 30 лет руководил Селивановским