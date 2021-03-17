Во Владимире состоялась премьера нового художественного фильма антиабортной направленности Право выбора московского режиссёра Елены Пискарёвой.

Во Владимире состоялась премьера нового художественного фильма антиабортной направленности "Право выбора" московского режиссёра Елены Пискарёвой.Фильм снимался на народные деньги по многочисленным просьбам женщин и врачей. которым приходилось сталкиваться с прерыванием беременности. Бесплатные показы в российских городах организуют просемейные НКО, и Владимир стал пятым городом показа фильма "Право выбора" поле Москвы, Новосибирска, Уфы и Белгорода.Организаторами выступил Родительский комитет Владимирской области, в котором состоят преимущественно многодетные родители. Причём, по странному совпадению, действия художествненного фильма разворачиваются в роддоме 33 региона!По сценарию фильма в областной роддом 33-го региона на должность главного врача приходит хирург Олег Волков, который пытается изменить абортивное сознание людей хотя бы на уровне своего учреждения. Роль хирурга исполнил известный актёр Эдуард Флёров.На премьере фильма во Владимирском ОДКИ был почти полный зал. Присутствующих со сцены приветствовали представители администрации, ЗС, детский омбудсмен Геннадий Прохорычев и,конечно, режиссёр и актёры фильма.Главные зрителями , кроме общественников, психологов и других приглашённых, были студенты медколледжей, которым тоже когда-то предстоит реализовать право выбора в пользу жизни или смерти своего нерождённоого ребенка.