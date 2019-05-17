Инцидент произошел в Калифорнии (США). Там самолет F-16 рухнул на нежилое здание рядом с территорией авиабазы.

Инцидент произошел в Калифорнии (США). Там самолет F-16рухнул на нежилое здание рядом с территорией авиабазы.Истребительпробил крышу склада. На его борту находились боеприпасы. ЧП случилось произошелв 15:45 по времени Западного побережья США (01:45 по мск – Прим. ред.). Причинойкрушения воздушного судна мог стать отказ гидравлической системы самолета, передает .К счастью, летчикистребителя успел катапультироваться перед самым падением. Егогоспитализировали. Известно, что американец не получил серьезных травм.F-16 – самый распространенный в мире боевой самолет на сегодняшний день.