Инцидент произошел в Калифорнии (США). Там самолет F-16
рухнул на нежилое здание рядом с территорией авиабазы.
Инцидент произошел в Калифорнии (США). Там самолет F-16
рухнул на нежилое здание рядом с территорией авиабазы.
Истребитель
пробил крышу склада. На его борту находились боеприпасы. ЧП случилось произошел
в 15:45 по времени Западного побережья США (01:45 по мск – Прим. ред.). Причиной
крушения воздушного судна мог стать отказ гидравлической системы самолета, передает .
К счастью, летчик
истребителя успел катапультироваться перед самым падением. Его
госпитализировали. Известно, что американец не получил серьезных травм.
F-16 – самый распространенный в мире боевой самолет на сегодняшний день.