Сотрудники МЧС прогнозируют жаркие выходные. В связи с этим резко увеличиваются риски природных пожаров.

Сотрудники МЧС прогнозируют жаркие выходные. В связи с этим резко увеличиваются риски природных пожаров.По статистике спасателей, с начала года по факту нарушений требований пожарной безопасности возбуждено около пятисот административных расследований, составлен 91 протокол. Напомним, особый противопожарный режим в этом году вводился дважды. Возможно, будет введен и в третий раз - уже с завтрашнего дня. Его нарушение грозит серьезными штрафами.Павел Васин, заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Владимирской области:- В период особого противопожарного режима будет усилена работа межведомственных патрульных групп по выявлению фактов нарушений, а также будет вестись постоянный мониторинг с использованием космических спутников, беспилотных летательных аппаратов и иных средств мониторинга.