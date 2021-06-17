Сотрудники МЧС прогнозируют жаркие выходные. В связи с этим резко увеличиваются риски природных пожаров.
Сотрудники МЧС прогнозируют жаркие выходные. В связи с этим резко увеличиваются риски природных пожаров.
По статистике спасателей, с начала года по факту нарушений требований пожарной безопасности возбуждено около пятисот административных расследований, составлен 91 протокол. Напомним, особый противопожарный режим в этом году вводился дважды. Возможно, будет введен и в третий раз - уже с завтрашнего дня. Его нарушение грозит серьезными штрафами.
Павел Васин, заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Владимирской области:
- В период особого противопожарного режима будет усилена работа межведомственных патрульных групп по выявлению фактов нарушений, а также будет вестись постоянный мониторинг с использованием космических спутников, беспилотных летательных аппаратов и иных средств мониторинга.