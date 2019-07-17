Создатель шоу Холостяк оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.

Создатель шоу "Холостяк" оказался в центрескандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнемнасилии.Шокирующие подробности раскрылись после того, как создательшоу "Холостяк" с женой Лорой Кепеллер вернулись с отдыха наГавайях. Именно на островах развернулась драма. Майк Флейс несколько недельугрожал жене, настаивая, чтобы та сделала аборт. Когда же продюсер получилотказ, то избил Лору."Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт. Когда мыпоженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одногонаследника будет достаточно. После рождения первенца я забеременела во второйраз, и начался сущий кошмар", – рассказала Лора.Майк и Лора познакомились в 2012 году, когда Кеппелер завоевалатитул "Мисс Америка". на томконкурсе был членом жюри. Победительнице он сразу же назначил свидание, авскоре ради брака с ней развелся с первой супругой, с которой прожил 24 года.Сын Бенджамин родился у пары в 2015 году. Малыш былсвидетелем недавней ссоры родителей, так что сейчас с ним работают детскиепсихологи. Лора Кеппелер подала на развод, но боится, что создатель шоу "Холостяк"захочет отнять у нее сына.входит в мировой топ-10 самыхпопулярных реалити, а его может похвастаться успешной телевизионнойкарьерой. Скандал стал неожиданностью как для поклонников Флейса, так и для егоработодателей. Представители телеканала заявили, что будут следить за ситуацией,пишет Variety.