Российская столица поднялась в рейтинге Tech Cities of the Future. В него входят города с наиболее благоприятными условиями для инвестиций в технологии и развития инновационных стартапов.

Российская столица поднялась в рейтинге Tech Cities of the Future. В него входят города с наиболее благоприятными условиями для инвестиций в технологии и развития инновационных стартапов.Рейтинг составлен аналитическим агентством fDi Intelligence. Перечень включает 76 европейских городов.Москва поднялась на четыре позиции и заняла 14-е место. Российская столица опередила Милан, Прагу, Франкфурт-на-Майне. Лидерами списка стали Лондон, Париж и Дублин.Москве удалось улучшить позиции даже в условиях пандемии, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он напомнил, что в городе действуют меры поддержки бизнеса."Например, предоставление земельных участков под строительство промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов", – пояснил чиновник.По его словам, реализация масштабных инвестиционных проектов создаст свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест."В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс", – перечислил Ефимов.Ранее российская столица вошла семерку самых умных городов мира по данным престижного международного рейтинга Intelligent Community Awards. Также Москва стала лидером рейтинга инновационного развития регионов.Международная консалтинговая компания McKinsey Москву в топ-3 городов с лучшей транспортной системой. Столица добилась высоких результатов благодаря расширению метро, строительству МЦД и выделенных полос для общественного транспорта, пояснили аналитики.