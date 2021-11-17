Фигурант требовал у родственницы деньги на спиртное, но, получив отказ, похитил золотую цепочку и скрылся.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя районного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.161 УК РФ (грабеж) и ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).Установлено, что в феврале текущего года обвиняемый находился в гостях у родственников. Находясь в алкогольном опьянении, мужчина стал требовать у родственницы деньги на покупку дополнительной порции алкоголя, но получил отказ. Разозлившись, злоумышленник ударил хозяйку квартиры, сорвал с неё золотую цепочку и покинул жилище. В этот же день похищенное имущество мужчина сдал в ломбард.Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 28 000 рублей.Позднее, уже в марте текущего года, данный гражданин совершил еще одно преступление - угнал автомобиль у знакомого.Находясь в состоянии алкогольного опьянения в автомобиле потерпевшего, фигурант, когда хозяин транспортного средства ушёл в магазин, решил покататься. На угнанном автомобиле он двигался на небезопасной скорости, съехал в колею и застрял. Выбравшись из машины, мужчина покинул место происшествия.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный. В содеянном он сознался.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.