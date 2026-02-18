В областной прокуратуре состоялось заседание коллегии по итогам работы за 2025 год. Участие в ней приняли первые лица региона, в том числе губернатор Александр Авдеев. В самом начале совещания

В областной прокуратуре состоялось заседание коллегии по итогам работы за 2025 год. Участие в ней приняли первые лица региона, в том числе губернатор Александр Авдеев. В самом начале совещания областной прокурор представил коллегам нового руководителя областного управления МВД – генерал-майора полиции Игоря Белецкого, который ранее занимал должность замначальника полицейского главка Челябинской области. В своем докладе