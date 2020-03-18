Кто работал над картиной сериала «Дочь посла»

В понедельник 16 декабря 2019 года на турецком канале TV Show вышла первая серия нового мелодраматического сериала «Дочь посла». Это был долгожданный выход, т. к. об успехе картины говорили еще задолго до появления, и многие иностранные каналы заплатили за возможность ее трансляции, ни на мгновение не усомнившись в коммерческой выгоде. Из-за такого ажиотажа первая серия была мгновенно переведена на все языки, и жители стран СНГ могли смотреть онлайн на русском языке Дочь посла уже на следующий день после появления.

Кто работал над картиной

Инициатива съемки исходила от двух кинокомпаний NGMedia и O3 Medya, которые обеспечили финансирование. На должность режиссера был выбран Эбру Кабакушек, за спиной которого уже несколько успешных работ. Что касается актеров, то многие из них хорошо знакомы для тех, кто любит турецкие сериалы на русском смотреть онлайн:

– в роли Саджара 39-летний Энгин Акюрек;

– Нарэ сыграла 28-летняя Неслихан Атагюль.

Из второстепенных персонажей:

– Догукан Полат (Яхью);

– Ураз Каигилароглу (Гедиз);

– Нивда Зизан (Эльван);

– Эрдал Кючюккёмурджю (Гювен Челеби);

– Гонджа Джиласун (Халисефе);

– Эрхан Алпай (Акын);

– Омрюм Нур Чамчакаллы (маленькая Нарэ).

Про что сериал

Можно смотреть Жестокий Стамбул на русском или «Дочь посла», или любой другой турецкий сериал, и в каждом из них центральной темой выступает любовь. Этим, как говорится, никого не удивишь. Но, кроме любви, картина затрагивает и другие болезненные для Турции темы: классовое неравенство, кровная месть, незащищенность женщины в обществе и т. д.

Главными персонажами тут выступает юноша Саджар и девушка Нарэ. Он из простой семьи, она – богачка, принадлежащая к высшему обществу. Родители не одобряют их отношения, но каждый по своим причинам. Отец Нарэ считает, что его дочь может найти партию себе получше в виде успешного и богатого жениха. Ну, а мать Саджара считает Нарэ легкомысленной богачкой, недостойной того, чтобы составить пару ее трудолюбивому и честному сыну.

Однако молодые люди не стали прислушиваться к мнению родителей и тайно поженились. Правда, хорошего из этого ничего не вышло, т. к. в первую брачную ночь выяснилось, что Нарэ не сберегла свою девичью честь до свадьбы. Будучи воспитанным в традиционных устоях, Саджара разгневался и потребовал объяснений, но Нарэ не могла ему рассказать правду, пытаясь уберечь возлюбленного от шага, который мог стоить ему жизни или свободы.