В Коврове правоохранители провели проверку и выявили нарушения в городской стоматологической поликлинике.

В Коврове правоохранители провели проверку и выявили нарушения в городской стоматологической поликлинике. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.На входе в медучреждение отсутствовали пандус и кнопка вызова. Кроме того, не было информационной тактильной таблички для людей с нарушением зрения. Меж тем по закону социальные объекты должны быть адаптированы для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Прокурор подал в суд иск с требованием обязать региональный Минздрав и медучреждение устранить допущенные нарушения.«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социального назначения находится на контроле Ковровской городской прокуратуры», – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.