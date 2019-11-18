Автор-песенник Александр Дементьев пожаловался, что Алла Пугачева якобы лишила его прав на его же песню. А ведь ему важен каждый рубль, потому что тот борется с онкологическим заболеванием.

Автор-песенник Александр Дементьев пожаловался, что Алла Пугачева якобы лишила его прав на его же песню. А ведь ему важен каждый рубль, потому что тот борется с онкологическим заболеванием.Дементьев назвал сотрудничество с певицей чудом. "Несколько лет назад я написал для Пугачевой музыку и текст, послал демку на электронный адрес наудачу. И каково было удивление, когда через полгода мне перезвонила сама Алла Борисовна: "Не продал еще?", – рассказал автор-песенник.Затем, по его словам, с ним связались помощники Аллы Пугачевой. Они предоставили ему договор, в котором упоминалось, что тот лишается прав на песню. "Увидев в бумагах пункт про отчуждение прав, замешкался, ведь пришлось бы связываться с Пугачевой, чтобы переделать договор. Плюс был в подавленном состоянии – у мамы была онкология, срочно искал хоть какие-то средства", – оправдапся Дементьев.Похоронив мать, автор песни Аллы Пугачевой "На коне" теперь помогает отцу побороть рак почки.24 Окт 2019 в 11:55 PDTМатериал дополняется