Решается вопрос об избрания им мер пресечения.
Установлены подозреваемые, чьи действия привели к сходу грузового поезда вблизи города Ковров. Сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Установлено, что днем 16 ноября 2020 на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сход с рельсов.
Работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, допрошены в качестве подозреваемых, ими даны признательные показания. Решается вопрос об избрания им мер пресечения.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Назначены экспертизы, изучаются изъятые технические документы относительно содержания и ремонта участка пути, на котором произошел сход.
Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России завершили производство следственных действий на месте происшествия.
Произведен осмотр места происшествия, в ходе которого детально зафиксирована вся обстановка и последствия железнодорожного инцидента. Помимо локомотива в подвижной состав входило 64 вагона-цистерны, груженых нефтепродуктами (мазутом). Происшествие повлекло сход 35 грузовых вагонов, гибель дорожного мастера, 1969 г.р., и частичный разлив нефтепродуктов.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.