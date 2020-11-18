Решается вопрос об избрания им мер пресечения.

Установлены подозреваемые, чьи действия привели к сходу грузового поезда вблизи города Ковров. Сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России.Установлено, что днем 16 ноября 2020 на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Железнодорожники при приближении поезда не успели подключить стрелку к приводу, что привело к переводу части вагонов грузового поезда на другую железнодорожную ветку и их сход с рельсов.Работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, допрошены в качестве подозреваемых, ими даны признательные показания. Решается вопрос об избрания им мер пресечения.Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Назначены экспертизы, изучаются изъятые технические документы относительно содержания и ремонта участка пути, на котором произошел сход.Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России завершили производство следственных действий на месте происшествия.Произведен осмотр места происшествия, в ходе которого детально зафиксирована вся обстановка и последствия железнодорожного инцидента. Помимо локомотива в подвижной состав входило 64 вагона-цистерны, груженых нефтепродуктами (мазутом). Происшествие повлекло сход 35 грузовых вагонов, гибель дорожного мастера, 1969 г.р., и частичный разлив нефтепродуктов.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.