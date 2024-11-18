Прощания прошли в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах.

В Гусь-Хрустальном и Петушинском районах Владимирской области 18 ноября состоялись похороны двух военнослужащих, погибших на СВО.Один из них, 48-летний военный. Он окончил гусевскую школу №7, работал на предприятии ООО «Гусар» и отдал жизнь, исполняя свой воинский долг. Похороны прошли 18 ноября на городском кладбище Гусь-Хрустального.В тот же день прошли похороны 39-летнего военнослужащего. Прощание состоялось в городе Покров, отпевание прошло в храме села Иваново, а похороны – на кладбище поселка Городищи.