32-летний житель Ленинградской области отправится под суд за убийство продавщицы из Боголюбово. 5 мая этого года обвиняемый вместе со знакомым приехал в Камешковский район. Мужчин наняли для

32-летний житель Ленинградской области отправится под суд за убийство продавщицы из Боголюбово. 5 мая этого года обвиняемый вместе со знакомым приехал в Камешковский район. Мужчин наняли для строительства дома в деревне Карякино. В этот же день рабочие поехали в Боголюбово, как сообщает наш собственный источник, они заходили там в магазин «Точка 24». Обвиняемый и его