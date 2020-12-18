Предлагаем читателям ознакомиться со всеми планируемыми коррективами.

Во Владимире состоялось обсуждение схемы дорожного движения (КСОДД). Её представили заместитель генерального директора ООО «ДорМостПроект» Станислав Ткаченко и главный инженер Андрей Паршков.«Схема должна предусматривать наиболее эффективные варианты организации дорожного движения в областной столице», - пишут в горадминистрации.В октябре в мэрии состоялось экспертное обсуждение проекта КСОДД.«Проектанты представили результаты проведённого исследования улично-дорожной сети, сведения натурного мониторинга транспортных потоков и предлагаемые модели организации дорожного движения на основе перспектив развития Владимира до 2035 года», - отметили в пресс-службе областного центра.Изменения касаются оптимизации трафика на наиболее проблемных участках - на пл. Ленина, на перекрёстке ул. Верхняя Дуброва и пр. Ленина, на бульваре художника Иванова, на пересечении ул. Горького и пр. Строителей и так далее.Представители подрядчика изложили владимирцам свои соображения по организации системы одностороннего движения, развитию светофорных объектов, пешеходных переходов, велодорожек и парковочных пространств.«Комплексная схема - перечень рекомендаций по оптимизации и повышению безопасности дорожного движения в город и не является жёсткой догмой, в неё могут вноситься необходимые коррективы», - подчеркнули в мэрии.