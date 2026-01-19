Александр Авдеев представил министров на оперативном совещании 19 января. Министром социальной защиты населения Владимирской области стала Елена Беряцкене, а министром региональной

Александр Авдеев представил министров на оперативном совещании 19 января. Министром социальной защиты населения Владимирской области стала Елена Беряцкене, а министром региональной безопасности – Николай Машков. Елена Геннадьевна Беряцкене родилась в Вязниках. С 2002 года работала в органах соцзащиты населения Вязниковского района, с 2014 года возглавляла профильное управление во Владимире. Николай Алексеевич Машков родился в Витебске.