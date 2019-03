Ксения Собчак стала жертвой насилия. Такое чувство возникло у телеведущей после просмотра фильма Покидая Неверленд. Звезда призналась, что пережила настоящий стресс.

Ксения Собчак стала жертвой насилия. Такое чувство возниклоу телеведущей после просмотра фильма "Покидая Неверленд". Звездапризналась, что пережила настоящий стресс.Ксения Собчак поверила героям фильма "Покидая Неверленд"– Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку. Они обвинили культового певца МайклаДжексона в педофилии и рассказали, как он совратил их, когда они были детьми.По словам 37-летней телеведущей, она в шоке."Первое ощущение: я стала сама вдруг жертвой насилия ипосттравматического стресса", – призналась Собчак в Instagram.По мнению , главная вина ложится на родителейУэйда и Джеймса. Это они не защитили своих детей. Телеведущая называет взрослых,которые закрывали глаза на ужасные вещи, монстрами."Слушать рассказы о том, как соблазняли семилетнихдетей, сопровождаемые их фото – невыносимо. Главные монстры в этом фильме этодаже не сам Майкл, растлитель и педофил, а родители, которые упорно "ничегоне замечали", а на самом деле просто не хотели замечать, разменяв детей нароскошную жизнь", – считает Собчак.Журналистка призналась, что теперь не сможет слушать знаменитую песню Джексона "We Are The World, We Are The Children". Это композиция приобрела для Собчак совсем другое значение.Телеведущая не упустила возможности покритиковать российскоеобщество. По словам , только в России пользователи соцсетей ведутдискуссию на тему "зачем ворошить прошлое, если человека уже нет" и "онивсе просто пиарятся и врут". По мнению телеведущей, в российском сегментеинтернета – "настоящий ад". Ведь остальной мир обсуждает лишь то,почему все молчали и надо ли привлекать к ответственности родителейпострадавших детей, утверждает Ксения Собчак.Надо отметить, что здесь покривила душой.Четырехчасовая лента режиссера Дэна Рида сразу после премьеры стала причинойнастоящих схваток на просторах Сети. Более того – в разных странах прошли митинги и пикеты взащиту чести и памяти Майкла Джексона, дело доходило до столкновенийпротестующих с полицией. В одном из лагерей – поклонники умершей десять летназад звезды, которые защищают честь своего кумира. Во втором – те, ктоповерили жертвам насилия (среди них и Ксения Собчак), а также представители массмедиа. Последние уженачали вычеркивать творчество артиста из своих эфиров.