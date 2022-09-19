19 сентября во Владимирской области прогнозируется сильный штормовой ветер порывами до 23 м/с. Энергетики мобилизуют силы и средства для реагирования на возможные ЧП. Сотрудники
<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-ozhidaetsya-silnyj-shtorm.html" target="_blank">Во Владимирской области ожидается сильный шторм</a> - 19 сентября во Владимирской области прогнозируется сильный штормовой ветер порывами до 23 м/с. Энергетики мобилизуют силы и средства для реагирования на возможные ЧП. Сотрудники
[url=https://33live.ru/novosti/19-09-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-ozhidaetsya-silnyj-shtorm.html]Во Владимирской области ожидается сильный шторм[/url] - 19 сентября во Владимирской области прогнозируется сильный штормовой ветер порывами до 23 м/с. Энергетики мобилизуют силы и средства для реагирования на возможные ЧП. Сотрудники