19 сентября во Владимирской области прогнозируется сильный штормовой ветер порывами до 23 м/с. Энергетики мобилизуют силы и средства для реагирования на возможные ЧП. Сотрудники

19 сентября во Владимирской области прогнозируется сильный штормовой ветер порывами до 23 м/с. Энергетики мобилизуют силы и средства для реагирования на возможные ЧП. Сотрудники «Владимирэнерго» переведены в режим повышенной готовности. Плановые работы были приостановлены для экстренного реагирования на ситуации. Оперативный штаб работает сообща с МЧС и администрациями муниципалитетов. Энергетики предупреждают о смертельной опасности из-за оборванных