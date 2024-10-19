Многоквартирный дом был признан аварийным ещё в 2017 году и должен был быть снесён в 2022.

Многоквартирный дом на улице Венедиктова в Меленках был признан аварийным ещё в 2017 году и расселён в 2021. Снести его планировали до конца декабря 2022, однако до настоящего времени строение оставалось на месте.По данным пресс-службы Прокуратуры Владимирской области, доступ в здание никак не ограничен. В аварийный дом могут попасть люди, а на них могут рухнуть ветхие конструкции или случится пожар.На данный момент требования прокуратуры удовлетворены судом. Администрацию города обязали снести аварийный дом.