Дело Другова рассмотрит другой суд. Во Владимире изменена территориальная подсудность уголовного дела в отношении застройщика Игоря Другова, его сына Романа и их бизнес-партнёра Василия

Дело Другова рассмотрит другой суд. Во Владимире изменена территориальная подсудность уголовного дела в отношении застройщика Игоря Другова, его сына Романа и их бизнес-партнёра Василия Позднякова, которые числились руководителями фирм, ответственных за печально известные “дубровские” ЖК. Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции, Владимирский областной суд принял решение передать дело из Октябрьского районного суда во