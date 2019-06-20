Яна Рудковская выложила на своей социальной сети в Instgram новый пост. Подписчиков возмутило такое поведение со стороны звезды, и они начал активно посылать в ее адрес гневные комментарии.

Яна Рудковская выложила на своей социальной сети в Instgram новый пост. Подписчиков возмутило такое поведение со стороны звезды, и они начал активно посылать в ее адрес гневные комментарии.На фотографии продюсер стоит в наряде нюдового цвета от Dior на фоне белого Porsche Panamera. Она рассказывает, что поменяла свою черную ласточку на новую. "Лето в самом разгаре", – отметила знаменитость.Материал дополняется