В планах компании - расширение подачи электричества и газа, чтобы наращивать темпы производства.

Губернатор посетил предприятие по изготовлению материалов для шумоизоляции. Об этом он рассказал в своих аккаунтах в соцсетях.В компании «Техносонус-центр» работает 136 человек. Многие имеют дело не только с выпуском продукции, но и с научными исследованиями, проектированием, консультируют строительные фирмы.«Регион держит курс на увеличение объёмов строительства и ценит такие уникальные компетенции. За последние 4 года предприятие пользовалось ресурсами нашего Центра поддержки экспорта, «Бизнес-инкубатора», Гарантийного фонда и Фонда содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Бизнес активно развивается при областной поддержке», - подчеркнул глава региона.В планах завода - расширение подачи электричества и газа, чтобы наращивать темпы производства.