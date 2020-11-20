Октябрьским районным судом города Владимира вынесен суровый приговор двоим братьям.

Октябрьским районным судом города Владимира вынесен суровый приговор двоим братьям.Они признаны виновными в покушении на угон группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вечером 13 февраля 21-летний М. и 24-летний К. в пьяном виде решили отобрать машину у таксиста. В ответ на их угрозы и попытку его задушить, водитель въехална территорию госпиталя УМВД области и врезался в ворота.Тогдаподельники решили угнать еще один автомобиль. Ворвались в будку охранника, избили его, требовали передать им ключи от автомобиля. И в итоге, заставили мужчину открыть им ворота и на чужой машине скрылись с места преступления.С управлением мне справились, автомобиль забуксовал, а злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции.Вину в содеянном М. признал частично, К. - не признал. Однако государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства, изобличающие вину обоих подсудимых.Соглашаясь с его позицией, суд назначил М. наказание в виде 5 лет лишения свободы К. - 6 лет лишения свободы. Отбывать его подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима.