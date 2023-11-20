Владимирская область вновь заручилась финансовой поддержкой федерального Правительства. Регион...

Владимирская область вновь заручилась финансовой поддержкой федерального Правительства.Регион получит дополнительные 90 миллионов рублей на завершение реконструкции школы в Лакинске. И в перспективе еще полтора миллиарда рублей - на реконструкцию водозабора в Муроме.Таковы итоги рабочей встречи губернатора области Александра Авдеева с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. Минстрой помогает регионам компенсировать расходы, связанные с удорожанием стройматериалов. Это что касается Лакинска. Реализация проекта в Муроме намечена на 2025 год. Министр в эти выходные посетил Суздаль. Осмотрел крупные стройплощадки - школы, поликлиники, аквапарк. В Суздале ежегодно вводится до ста тысяч квадратных метров жилья. В городе активно обновляют коммунальную и социальную инфраструктуру. В том числе - по программам Минстроя.(Видео ТК "Авдеев. О важном")