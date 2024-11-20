Водителю автобуса 21С, который насмерть сбил пешехода, дали срок в исправительном центре. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти и тяжкому

Водителю автобуса 21С, который насмерть сбил пешехода, дали срок в исправительном центре. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти и тяжкому вреду здоровья. Как установил суд, 24 марта этого года водитель управлял технически исправным муниципальным автобусом «Волгабас». Роковой поворот он сделал с улицы Добросельской на Суздальский проспект. Судя по видео,