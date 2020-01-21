МВД и Министерство юстиции России работают над поправками в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые позволят отправлять на принудительное лечение граждан, которые ..

МВД и Министерство юстиции России работают над поправками в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), которые позволят отправлять на принудительное лечение граждан, которые неоднократно совершали преступления в нетрезвом виде. Предложения по изменениям в законодательство планируется сформировать до 1 марта, сообщаетСогласно планам, соответствующие решения будут принимать российские суды. Они смогут обязать недобросовестных граждан проходить диагностику и медицинскую или социальную реабилитацию. Как отмечает , аналогичные меры уже действую в отношении наркозависимых людей.