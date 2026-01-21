Стоит горский пастух, пасет овец. Вдруг — садится вертушка, оттуда выходит молодой человек, в безукоризненном костюме и при галстуке.
— Вы пастух?
Молчание.
— Я хочу вам сказать, что вы неправильно пасете овец. Вот смотрите...
Достает ноутбук, подключается к спутнику.
— Вот видите? Вот картинка. Здесь ясно видно, что за тем склоном трава более зеленая и сочная. Вы согласны? Я вижу, что согласны. Вам надо перегнать отару сюда. Вы хотите, чтобы вам выбрали маршруты перегона?
Пожалуйста! Есть три маршрута. По этому маршруту, сразу отвечаю, вам идти нельзя: видите, здесь волки. Из оставшихся двух этот короче, значит — вам по нему. В качестве гонорара я забираю одну овцу...
И идет к вертолету, но вдруг слышит:
— Ти, наверно, консалтингом давно з
еще анекдот!