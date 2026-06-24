Торжественная церемония состоится 25 июня во Владимире, на станции юных натуралистов «Патриарший сад». Дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием вручат 99 выпускникам по

Торжественная церемония состоится 25 июня во Владимире, на станции юных натуралистов «Патриарший сад». Дипломы о среднем профессиональном образовании с отличием вручат 99 выпускникам по направлению «Образование и педагогические науки». В этом году из колледжей выпускаются более 500 будущих воспитателей детских садов, учителей начальных классов, изобразительного искусства и музыки, преподавателей физкультуры, специалистов в области коррекционной педагогики