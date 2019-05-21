Именно он будет представлять Владимирскую область на конкурсе «Учитель года России»

Именно он будет представлять Владимирскую область на конкурсе «Учитель года России»Во Владимире прошла торжественная церемония награждения победителя и лауреатов конкурса «Педагог года Владимирской области».За победу в этом году боролись и учителя городских, и учителя сельских школ, и педагоги детских садов. До очного тура дошли 25 человек из 16 муниципальных образований региона. Конкурс стал хорошей школой профессионализма и смотром талантов педагогов.По результатам состязаний победителем стал учитель биологии и географии гимназии № 35 города Владимира Артём Мишулин. Именно он будет представлять Владимирскую область на конкурсе «Учитель года России», который пройдёт осенью в Грозном.Кроме того, лауреатами конкурса в различных номинациях стали: Анастасия Епифанова – учитель начальных классов Боголюбовской средней общеобразовательной школы имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой Суздальского района; Людмила Хубиева – учитель химии средней общеобразовательной школы №1 Петушинского района; Алёна Фурина – учитель-логопед детского сада № 3 г. Владимира; Ольга Крыладкова – педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы о. Мурома.«Конкурс «Педагог года» – это праздник тех, чьими стараниями преумножаются традиции наших школ. Из года в год соревнование дарит новые открытия и знакомства, позволяет обмениваться опытом, вырабатывать новые практики. Учителя, которые собираются здесь, помимо виртуозного владения своим предметом, методами педагогического воспитания и обучения, обладают главным – большим добрым сердцем, которое они без остатка вкладывают в школьников», – отметила Марина Чекунова.