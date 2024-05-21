С начала года продажи автокредитов в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) достигли 17,9 млрд рублей, что в 4,5 раза превышает результат за сопоставимый период прошлого года.

С начала года продажи автокредитов в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) достигли 17,9 млрд рублей, что в 4,5 раза превышает результат за сопоставимый период прошлого года. По итогам четырех месяцев средства на покупку машин получили почти 15000 жителей ЦФО. Апрельские выдачи стабилизировались, всего на 6% превзойдя результат марта, и составили 5,9 млрд рублей. Такова аналитика банка ВТБ.В ТОП-5 регионов-лидеров по объему выдач в январе-апреле в ЦФО вошли: Воронежская область (3,5 млрд рублей), Тульская область (2,1 млрд рублей), Белгородская область (1,4 млрд рублей), Рязанская и Липецкая области – по 1,3 млрд рублей.Ключевая активность клиентов продолжает концентрироваться на рынке машин с пробегом – по итогам апреля их доля достигла 70%, сократившись по сравнению с концом 2023 года на 5 пп. В целом средний «чек» на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам - 1,49 млн рублей – на 130 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.В сегменте новых машин средний «чек» в структуре выдач банка составил 2,4 млн рублей, по автокредитам - 1,64 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем на конец прошлого года. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.«Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка», - прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.С начала года продажи автокредитов в целом по России приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей *.* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.