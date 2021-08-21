Владимирское «Торпедо» 20 августа проиграло на выезде ФК «Олимп-Долгопрудный-2». Матч завершился со счётом 1:3. В составе чёрно-белых отличился Илья Жаров. Владимирские футболисты открыли ..

Владимирское «Торпедо» 20 августа проиграло на выезде ФК «Олимп-Долгопрудный-2». Матч завершился со счётом 1:3. В составе чёрно-белых отличился Илья Жаров.Владимирские футболисты открыли счёт в поединке, но буквально через минуту соперники сравняли цифры на табло. Во втором тайме команда из Долгопрудного провела ещё два безответных мяча в ворота автозаводцев.После шести туров владимирцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице. На их счету одна победа, две ничьи и три поражения.Следующий матч состоится 25 августа в 18:00 на стадионе «Торпедо». В первом туре группового этапа Кубка России наш коллектив сыграет «Камазом» из Набережных Челнов.