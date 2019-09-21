Его тема - "Осенний звездопад"

Его тема - "Осенний звездопад".Интересно будет не только детям, но и взрослым. Лекция "Приключения небесной принцессы" о таинственном звездном небе, театрализованное представление "В гостях у Звездочета" для детей от 3 до 5 лет и лекция-сеанс "Звезды и снежинки".Дети познакомятся со сказочными героями и погрузятся в мир космоса. Также в этот вечер пройдет творческий мастер-класс "космос в банке". Маленькие гости сделают Вселенную своими руками и даже смогут поставить ее на полку.Юрий Фролов, руководитель детского театрального коллектива "Звездный ветерок": "Это вечер, куда мы приглашаем семьей. Не только мама или папа с ребенком, а именно чтобы полноценная семья пришла, могла в этот вечер отдохнуть, с чем-то познакомиться. И вместе с семьей, папой сделать что-то своими руками."