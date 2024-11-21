21 ноября – Всемирный день телевидения. К этому празднику причастен «хранитель истории» – музей-заповедник «Александровская слобода».

21 ноября – Всемирный день телевидения. К этому празднику причастен «хранитель истории» – музей-заповедник «Александровская слобода». По фондовой коллекции радио- и телеаппаратуры можно проследить всю историю развития этой промышленности в нашей стране.В 1932 году в Александрове началось строительство крупнейшего радиозавода «Рекорд». Уже через полтора года он приступил к выпуску радиопередающей аппаратуры, которая обеспечивала надежной связью моряков, полярников Арктики, связистов труднодоступных автомобильных и железных дорог. Широкому кругу покупателей продукция с маркой «АРЗ» стала известна с 1936 года.Александровскому радиозаводу посчастливилось быть «пионером» отечественного телевидения. Именно здесь в 1938 году был изготовлен образец массового телеприемника «АТП-1» (Абонентский Телевизионный Приёмник № 1). В верхней части, под откидной крышкой находился маленький экран изображения.Завод набирал темпы, в лабораториях рождались новые идеи, производство бытовой радиоаппаратуры к 1941 году достигло 100-тысячного рубежа.«Все марки радио- и телевизионных приемников, изготовленные в разное время на этом предприятии и ставшие гордостью советской радиоэлектронной промышленности, сохранились в коллекции нашего музея.Вот, например, 29-килограммовый «КВН-49» (от первых букв фамилий разработчиков: В.К.Кенигсона, Н.М.Варшавского и И.А.Николаевского, а число 49 – год начала массового производства). В Александрове легендарный телевизор стали выпускать с 1952 года. К 1956 был создан новый – с размером экрана 35 см, и через год, в честь 40-летия Советской власти, под уже известным названием «Рекорд» запущен в серию. Еще год спустя «Рекорд-2» на Международной выставке в Брюсселе был удостоен Большой золотой медали, а в 1960 году с конвейера сошел его миллионный экземпляр!», – рассказывает хранитель коллекций музея-заповедника Ирина Короткова.В это время каждый пятый телеприемник в стране был собран на Александровском радиозаводе. К 50-летию Октября в продажу поступила первая партия цветных телевизоров «Рекорд-101», а затем «Рекорд-102». По массовому производству завод занял ведущее место в отрасли.Еще один миллионник – цветной «Рекорд-726» 1983 г. – солидных габаритов и весом 60 кг!Конечно, это далеко не все тв-экспонаты. Но музей-заповедник «к датам» делает выставки, посвященные советскому периоду родного города. На них история знаменитого промышленного колосса подкрепляется множеством интересных и редких экспонатов.