Где-то посреди алабамы...Семья чернокожих. Кухня. Мать мешает тесто на блины, подбегает дитё, суёт руки в муку, измазюкивает себе лицо и кричит:
- Мама, мама, я - белый!
Мать оборачивается, видит, отвешивает плюху и говорит:
- Иди к отцу!
Негритенок идет к отцу, тот только увидел, снял ремень и давай пороть! Закончив, бросает:
- Иди к бабушке!
Бабушка, только увидев, сразу отвешивает
подзатыльник. Дитё возвращается к матери, та спрашивает:
- Ну что, понял?
- Да, понял!Всего пять минут я белый, а уже
ненавижу вас, нигеры!!!
еще анекдот!