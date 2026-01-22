Сотрудники администрации Октябрьского района областного центра каждый день выходят в рейды, чтобы проконтролировать, как соблюдаются требования муниципальных Правил благоустройства. В

Сотрудники администрации Октябрьского района областного центра каждый день выходят в рейды, чтобы проконтролировать, как соблюдаются требования муниципальных Правил благоустройства. В зимний период проверяют, добросовестно ли управляющие компании и собственники нежилых помещений очищают от сосулек и наледи крыши домов и других сооружений. 20 января в ходе очередного рейда были выявлены нарушения в 5 многоквартирных домах на