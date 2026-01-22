24 января в Музее деревянного зодчества и крестьянского быта пройдет День открытых дверей Детского культурно-просветительского центра ДОМ – нового пространства для детей и семей. Гостей

24 января в Музее деревянного зодчества и крестьянского быта пройдет День открытых дверей Детского культурно-просветительского центра ДОМ – нового пространства для детей и семей. Гостей ждет насыщенная программа: мастер-классы по театральному искусству, музыке, плотницкому делу и фотографии. Ребята смогут попробовать себя в разных направлениях творчества и сделать небольшие сувениры. Центральным событием дня станет театрализованное представление