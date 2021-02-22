Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 831.

Во Владимирской области продолжает расти печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на 8. Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 831.Напомним, во Владимирской области выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 26 644 человека. Больше всего заразившихся во Владимире, Муромском и Гусь-Хрустальном районах. Выздоровел 23 671 пациент, за сутки 129.