Тренер отпраздновала победу американского фигуриста Натана Чена в короткой программе на чемпионате мира в Японии. Татьяна Тарасова исполнила танец в эфире Первого канала.

Тренер отпраздновала победу американского фигуриста Натана Чена в короткой программе на чемпионате мира в Японии. Татьяна Тарасова исполнила танец в эфире Первого канала.Наставница очень обрадовалась, когда узнала, что судьи присудили первое место американскому спортсмену. По ее мнению, Натан Чен очень любит фигурное катание и каждый раз тренируется "не на жизнь, а на смерть". Татьяна Тарасова назвала его программу "уникальной"."Такой он забавный, неожиданный! Потому что он любит фигурное катание и не может без него жить", – восторгалась она. Заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин, комментировавший соревнования, не мог поверить, что тренер будет танцевать. Он даже специально отошел подальше, чтобы посмотреть на это со стороны.Лидером короткой программы стал Натан Чен, набравший 107,40 балла. Второе место занял представитель США Джейсон Браун. Судьи присудили ему 96,81 балла. Бронзу завоевал японец Юдзуру Ханю, получивший 94,87 балла, передает Lenta.ru.К сожалению, только одному российскому фигуристу удалось попасть в первую десятку. Михаил Коляда набрал 84,23 балла и занял десятую позицию. Тренер осталась недовольна выступлением наших спортсменов. Она считает, что российскому фигурному катанию необходимо новое поколение. "Я расстроена за страну, сколько можно на все это смотреть? Нужно ждать новое поколение, никак иначе", – цитирует ее .