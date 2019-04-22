Телеведущий вышел в свет после недавней госпитализации. 70-летний Юрий Николаев посетил церемонию вручения премии Аванс.

Телеведущий вышел в свет после недавней госпитализации. 70-летний Юрий Николаев посетил церемониювручения премии "Аванс".На светском мероприятии ведущий активно участвовал в развлекательной программе и выглядел здоровым. На вечеринке традиционным считается белый дресс-код, поэтому Юрий Николаев появился в светлом пиджаке.На лице телеведущего не осталось ни следа от гематом, сообщает StarHit. Ведущий неожиданно потерял сознание в марте, получив сотрясение мозга и синяки на лице. Юрий Николаеву диагностировали "синкопальное состояние", при котором обморок непредсказуем.Причиной инцидента стали проблемы с сосудами головного мозга ведущего. Юрия Николаева доставили в больницу. После ряда оздоровительных процедур его отпустили домой.Напомним, 15 лет назад телеведущему поставили рак кишечника. Юрий Николаев постоянно проверяется у врачей, чтобы не допустить очередного рецидива.Побороть недуг и справиться с депрессией помогли вера и поддержка супруги Элеоноры Николаевой. Как писали "Дни.ру", не падать духом знаменитости помогает икона, привезенная из Греции, со Святой Горы Афон.– народный артист России, теле– и радиоведущий. С 1975 по 1991 год вел "Утреннюю почту", а с 1991 года по 2003 – музыкальную программу "Утренняя звезда", посвященную молодым талантам. Позже Николаев был ведущим "Достояния республики", "Танцев на льду" и других телевизионных проектов.